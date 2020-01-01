Poznaj tokenomikę Stakingverse Staked LYX (SLYX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SLYX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Stakingverse Staked LYX (SLYX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SLYX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Stakingverse Staked LYX (SLYX) / Tokenomika / Tokenomika Stakingverse Staked LYX (SLYX) Odkryj kluczowe informacje o Stakingverse Staked LYX (SLYX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Stakingverse Staked LYX (SLYX) Stakingverse Staked LYX (sLYX) is the non-rebasing liquid staking token of the Stakingverse protocol. Stakingverse is a non-custodial liquid staking platform on the LUKSO blockchain. sLYX can be used in DeFi on the LUKSO blockchain while keeping your staking rewards intact. Stakingverse also offers non-custodial liquid staking for Ethereum via their StakeWise V3 vault and a set up and consultancy service for home stakers. Stakingverse Staked LYX (sLYX) is the non-rebasing liquid staking token of the Stakingverse protocol. Stakingverse is a non-custodial liquid staking platform on the LUKSO blockchain. sLYX can be used in DeFi on the LUKSO blockchain while keeping your staking rewards intact. Stakingverse also offers non-custodial liquid staking for Ethereum via their StakeWise V3 vault and a set up and consultancy service for home stakers. Oficjalna strona internetowa: https://stakingverse.io Kup SLYX teraz! Tokenomika i analiza cenowa Stakingverse Staked LYX (SLYX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Stakingverse Staked LYX (SLYX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 320.56K $ 320.56K $ 320.56K Całkowita podaż: $ 330.27K $ 330.27K $ 330.27K Podaż w obiegu: $ 330.27K $ 330.27K $ 330.27K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 320.56K $ 320.56K $ 320.56K Historyczne maksimum: $ 1.49 $ 1.49 $ 1.49 Historyczne minimum: $ 0.601962 $ 0.601962 $ 0.601962 Aktualna cena: $ 0.97061 $ 0.97061 $ 0.97061 Dowiedz się więcej o cenie Stakingverse Staked LYX (SLYX) Tokenomika Stakingverse Staked LYX (SLYX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Stakingverse Staked LYX (SLYX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SLYX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SLYX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSLYX tokenomikę, poznaj cenę tokena SLYXna żywo! Prognoza ceny SLYX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SLYX? Nasza strona z prognozami cen SLYX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SLYX już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.