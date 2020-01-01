Poznaj tokenomikę StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BERASTONE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena BERASTONE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) StakeStone's Berachain Vault, featuring two new yield-bearing assets: beraSTONE and the upcoming beraSBTC. The Berachain Vault is your gateway to engaging early with Berachain's ecosystem, offering exceptional composability and flexibility by leveraging beraSTONE and beraSBTC within DeFi. As part of StakeStone's liquidity infrastructure, the Berachain Vault enables users to explore Boyco, participate in Berachain's Proof of Liquidity (PoL), and effortlessly earn multiple rewards. Additionally, beraSTONE and beraSBTC integrate seamlessly with top-tier DeFi platforms, allowing users to create advanced strategies and maximize yields on Berachain. StakeStone's Berachain Vault, featuring two new yield-bearing assets: beraSTONE and the upcoming beraSBTC. The Berachain Vault is your gateway to engaging early with Berachain's ecosystem, offering exceptional composability and flexibility by leveraging beraSTONE and beraSBTC within DeFi. As part of StakeStone's liquidity infrastructure, the Berachain Vault enables users to explore Boyco, participate in Berachain's Proof of Liquidity (PoL), and effortlessly earn multiple rewards. Additionally, beraSTONE and beraSBTC integrate seamlessly with top-tier DeFi platforms, allowing users to create advanced strategies and maximize yields on Berachain. Oficjalna strona internetowa: https://app.stakestone.io/u/vault/detail/bera Tokenomika i analiza cenowa StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 15.17M $ 15.17M $ 15.17M Całkowita podaż: $ 3.84K $ 3.84K $ 3.84K Podaż w obiegu: $ 3.84K $ 3.84K $ 3.84K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 15.17M $ 15.17M $ 15.17M Historyczne maksimum: $ 4,941.52 $ 4,941.52 $ 4,941.52 Historyczne minimum: $ 974.17 $ 974.17 $ 974.17 Aktualna cena: $ 3,948.17 $ 3,948.17 $ 3,948.17 Tokenomika StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki StakeStone Berachain Vault Token (BERASTONE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów BERASTONE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów BERASTONE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.