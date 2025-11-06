Informacje o cenie Staked UTY (YUTY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 Minimum 24h $ 0 Maksimum 24h $ 1.038 Historyczne maksimum $ 1.005 Najniższa cena Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) -0.02%

Aktualna cena Staked UTY (YUTY) wynosi $1.033. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs YUTY wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs YUTY w historii to $ 1.038, a najniższy to $ 1.005.

Pod względem krótkoterminowych wyniki YUTY zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -0.02% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Staked UTY (YUTY)

Kapitalizacja rynkowa $ 10.84M Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 10.84M Podaż w obiegu 10.49M Całkowita podaż 10,491,379.85770917

Obecna kapitalizacja rynkowa Staked UTY wynosi $ 10.84M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż YUTY w obiegu wynosi 10.49M, przy całkowitej podaży 10491379.85770917. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 10.84M.