Aktualna cena Staked UTY to 1.033 USD. Śledź aktualizacje cen YUTY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe YUTY łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Staked UTY to 1.033 USD. Śledź aktualizacje cen YUTY do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe YUTY łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o YUTY

Informacje o cenie YUTY

Czym jest YUTY

Biała księga YUTY

Oficjalna strona internetowa YUTY

Tokenomika YUTY

Prognoza cen YUTY

Cena Staked UTY (YUTY)

Nienotowany

Aktualna cena 1 YUTY do USD:

0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Staked UTY (YUTY) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:15:01 (UTC+8)

Informacje o cenie Staked UTY (YUTY) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Maksimum 24h

--

--

-0.02%

-0.02%

Aktualna cena Staked UTY (YUTY) wynosi $1.033. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs YUTY wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs YUTY w historii to $ 1.038, a najniższy to $ 1.005.

Pod względem krótkoterminowych wyniki YUTY zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o -0.02% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Staked UTY (YUTY)

Obecna kapitalizacja rynkowa Staked UTY wynosi $ 10.84M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż YUTY w obiegu wynosi 10.49M, przy całkowitej podaży 10491379.85770917. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 10.84M.

Historia ceny Staked UTY (YUTY) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Staked UTY do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Staked UTY do USD wyniosła $ +0.0052075596.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Staked UTY do USD wyniosła $ +0.0110055820.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Staked UTY do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ +0.0052075596+0.50%
60 dni$ +0.0110055820+1.07%
90 dni$ 0--

Co to jest Staked UTY (YUTY)

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Staked UTY (YUTY)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Staked UTY (w USD)

Jaka będzie wartość Staked UTY (YUTY) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Staked UTY (YUTY) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Staked UTY.

Sprawdź teraz prognozę ceny Staked UTY!

YUTY na lokalne waluty

Tokenomika Staked UTY (YUTY)

Zrozumienie tokenomiki Staked UTY (YUTY) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena YUTYjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Staked UTY (YUTY)

Jaka jest dziś wartość Staked UTY (YUTY)?
Aktualna cena YUTY w USD wynosi 1.033USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena YUTY do USD?
Aktualna cena YUTY w USD wynosi $ 1.033. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Staked UTY?
Kapitalizacja rynkowa dla YUTY wynosi $ 10.84M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż YUTY w obiegu?
W obiegu YUTY znajduje się 10.49M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) YUTY?
YUTY osiąga ATH w wysokości 1.038 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla YUTY?
YUTY zaliczył cenę ATL w wysokości 1.005 USD.
Jaki jest wolumen obrotu YUTY?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla YUTY wynosi -- USD.
Czy w tym roku YUTY pójdzie wyżej?
YUTY może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny YUTY, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:15:01 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Staked UTY (YUTY)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

