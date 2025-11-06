Informacje o cenie Staked msUSD (SMSUSD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 1.025$ 1.025 $ 1.025 Najniższa cena $ 0.694559$ 0.694559 $ 0.694559 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) 0.00% Zmiana ceny (7D) 0.00%

Aktualna cena Staked msUSD (SMSUSD) wynosi $0.694562. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SMSUSD wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SMSUSD w historii to $ 1.025, a najniższy to $ 0.694559.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SMSUSD zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Staked msUSD (SMSUSD)

Kapitalizacja rynkowa $ 4.06M$ 4.06M $ 4.06M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M Podaż w obiegu 2.17M 2.17M 2.17M Całkowita podaż 2,170,462.202038294 2,170,462.202038294 2,170,462.202038294

Obecna kapitalizacja rynkowa Staked msUSD wynosi $ 4.06M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SMSUSD w obiegu wynosi 2.17M, przy całkowitej podaży 2170462.202038294. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.51M.