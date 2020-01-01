Poznaj tokenomikę Staked FRAX (SFRAX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SFRAX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Staked FRAX (SFRAX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SFRAX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Staked FRAX (SFRAX) Staked FRAX (sFRAX) is an ERC4626 staking vault that distributes part of the Frax Protocol yield weekly to stakers denominated in FRAX stablecoins. The sFRAX token represents pro rata deposits within the vault and is always withdrawable for FRAX stablecoins at the pro rata rate at all times. Oficjalna strona internetowa: https://app.frax.finance/sfrax/stake Tokenomika i analiza cenowa Staked FRAX (SFRAX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Staked FRAX (SFRAX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 67.56M Całkowita podaż: $ 61.13M Podaż w obiegu: $ 61.13M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 67.56M Historyczne maksimum: $ 1.24 Historyczne minimum: $ 0.858184 Aktualna cena: $ 1.11 Tokenomika Staked FRAX (SFRAX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Staked FRAX (SFRAX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SFRAX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SFRAX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSFRAX tokenomikę, poznaj cenę tokena SFRAXna żywo! Prognoza ceny SFRAX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SFRAX? Nasza strona z prognozami cen SFRAX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.