Giełda MEXC / Cena krypto / Staked Frax USD (SFRXUSD) / Tokenomika / Tokenomika Staked Frax USD (SFRXUSD) Odkryj kluczowe informacje o Staked Frax USD (SFRXUSD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Staked Frax USD (SFRXUSD) Staked Frax USD (sfrxUSD) is the yielding stablecoin implemented as an ERC4626 token. sfrxUSD is fully redeemable for frxUSD at an increasing rate proportional to the yield mechanism (described below). sfrxUSD is not rebasing and can always be redeemed for the underlying frxUSD with no unstaking fee or price impact. sfrxUSD is unique in yielding design in that it targets a benchmark-rate strategy that alternates between the best of three governance-approved strategies: carry-trade, algorithmic market operations (AMOs), and the Interest on Reserve Balances/T-Bill (IORB) rate. This insures that sfrxUSD's APY is the most competitive yield onchain. Oficjalna strona internetowa: https://frax.com Kup SFRXUSD teraz! Tokenomika i analiza cenowa Staked Frax USD (SFRXUSD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Staked Frax USD (SFRXUSD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 43.10M Całkowita podaż: $ 37.15M Podaż w obiegu: $ 37.15M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 43.10M Historyczne maksimum: $ 1.26 Historyczne minimum: $ 1.056 Aktualna cena: $ 1.16 Dowiedz się więcej o cenie Staked Frax USD (SFRXUSD) Tokenomika Staked Frax USD (SFRXUSD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Staked Frax USD (SFRXUSD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SFRXUSD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SFRXUSD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSFRXUSD tokenomikę, poznaj cenę tokena SFRXUSDna żywo! Prognoza ceny SFRXUSD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SFRXUSD? Nasza strona z prognozami cen SFRXUSD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SFRXUSD już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.