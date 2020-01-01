Poznaj tokenomikę Staked Frax Ether (SFRXETH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SFRXETH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Staked Frax Ether (SFRXETH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SFRXETH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Staked Frax Ether (SFRXETH) / Tokenomika / Tokenomika Staked Frax Ether (SFRXETH) Odkryj kluczowe informacje o Staked Frax Ether (SFRXETH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Staked Frax Ether (SFRXETH) Staked Frax Ether is the vault token that accrues all proof of stake rewards of ETH validators run by Frax Finance protocol. sfrxETH is ERC4626 compliant and a non-rebasing, interest bearing token. Staked Frax Ether is the vault token that accrues all proof of stake rewards of ETH validators run by Frax Finance protocol. sfrxETH is ERC4626 compliant and a non-rebasing, interest bearing token. Oficjalna strona internetowa: https://app.frax.finance/ Kup SFRXETH teraz! Tokenomika i analiza cenowa Staked Frax Ether (SFRXETH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Staked Frax Ether (SFRXETH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 317.80M $ 317.80M $ 317.80M Całkowita podaż: $ 69.67K $ 69.67K $ 69.67K Podaż w obiegu: $ 69.67K $ 69.67K $ 69.67K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 317.80M $ 317.80M $ 317.80M Historyczne maksimum: $ 7,545.09 $ 7,545.09 $ 7,545.09 Historyczne minimum: $ 1,147.58 $ 1,147.58 $ 1,147.58 Aktualna cena: $ 4,561.31 $ 4,561.31 $ 4,561.31 Dowiedz się więcej o cenie Staked Frax Ether (SFRXETH) Tokenomika Staked Frax Ether (SFRXETH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Staked Frax Ether (SFRXETH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SFRXETH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SFRXETH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSFRXETH tokenomikę, poznaj cenę tokena SFRXETHna żywo! Prognoza ceny SFRXETH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SFRXETH? Nasza strona z prognozami cen SFRXETH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SFRXETH już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.