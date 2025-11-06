GiełdaDEX+
Aktualna cena Staked BITZ to 0.81633 USD. Śledź aktualizacje cen SBITZ do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SBITZ łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SBITZ

Informacje o cenie SBITZ

Czym jest SBITZ

Oficjalna strona internetowa SBITZ

Tokenomika SBITZ

Prognoza cen SBITZ

Cena Staked BITZ (SBITZ)

Aktualna cena 1 SBITZ do USD:

$0.81633
$0.81633$0.81633
0.00%1D
Staked BITZ (SBITZ) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Staked BITZ (SBITZ) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 34.29
$ 34.29$ 34.29

$ 0.777131
$ 0.777131$ 0.777131

--

--

0.00%

0.00%

Aktualna cena Staked BITZ (SBITZ) wynosi $0.81633. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SBITZ wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SBITZ w historii to $ 34.29, a najniższy to $ 0.777131.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SBITZ zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Staked BITZ (SBITZ)

$ 43.38K
$ 43.38K$ 43.38K

--
----

$ 34.02K
$ 34.02K$ 34.02K

41.67K
41.67K 41.67K

41,672.19754333797
41,672.19754333797 41,672.19754333797

Obecna kapitalizacja rynkowa Staked BITZ wynosi $ 43.38K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SBITZ w obiegu wynosi 41.67K, przy całkowitej podaży 41672.19754333797. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 34.02K.

Historia ceny Staked BITZ (SBITZ) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Staked BITZ do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Staked BITZ do USD wyniosła $ 0.0000000000.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Staked BITZ do USD wyniosła $ -0.3082198405.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Staked BITZ do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0.00000000000.00%
60 dni$ -0.3082198405-37.75%
90 dni$ 0--

Co to jest Staked BITZ (SBITZ)

The sBITZ project introduces liquid staking for BITZ tokens on the Eclipse chain. Instead of locking tokens via native staking, users receive sBITZ, a liquid token representing staked BITZ that accrues value through automatic compounding every 10 seconds. sBITZ enables users to retain staking rewards while using their capital in DeFi strategies, such as providing liquidity or borrowing. This enhances capital efficiency, unlocks staked liquidity, increases TVL, and supports broader ecosystem activity.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Staked BITZ (SBITZ)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Staked BITZ (w USD)

Jaka będzie wartość Staked BITZ (SBITZ) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Staked BITZ (SBITZ) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Staked BITZ.

Sprawdź teraz prognozę ceny Staked BITZ!

SBITZ na lokalne waluty

Tokenomika Staked BITZ (SBITZ)

Zrozumienie tokenomiki Staked BITZ (SBITZ) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SBITZjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Staked BITZ (SBITZ)

Jaka jest dziś wartość Staked BITZ (SBITZ)?
Aktualna cena SBITZ w USD wynosi 0.81633USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SBITZ do USD?
Aktualna cena SBITZ w USD wynosi $ 0.81633. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Staked BITZ?
Kapitalizacja rynkowa dla SBITZ wynosi $ 43.38K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SBITZ w obiegu?
W obiegu SBITZ znajduje się 41.67K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SBITZ?
SBITZ osiąga ATH w wysokości 34.29 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SBITZ?
SBITZ zaliczył cenę ATL w wysokości 0.777131 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SBITZ?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SBITZ wynosi -- USD.
Czy w tym roku SBITZ pójdzie wyżej?
SBITZ może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SBITZ, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Staked BITZ (SBITZ)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

