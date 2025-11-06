Informacje o cenie Staked BITZ (SBITZ) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 34.29$ 34.29 $ 34.29 Najniższa cena $ 0.777131$ 0.777131 $ 0.777131 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) 0.00% Zmiana ceny (7D) 0.00%

Aktualna cena Staked BITZ (SBITZ) wynosi $0.81633. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SBITZ wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SBITZ w historii to $ 34.29, a najniższy to $ 0.777131.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SBITZ zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Staked BITZ (SBITZ)

Kapitalizacja rynkowa $ 43.38K$ 43.38K $ 43.38K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 34.02K$ 34.02K $ 34.02K Podaż w obiegu 41.67K 41.67K 41.67K Całkowita podaż 41,672.19754333797 41,672.19754333797 41,672.19754333797

Obecna kapitalizacja rynkowa Staked BITZ wynosi $ 43.38K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SBITZ w obiegu wynosi 41.67K, przy całkowitej podaży 41672.19754333797. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 34.02K.