Aktualna cena Staked Aria Premier Launch to 0.946843 USD. Śledź aktualizacje cen STAPL do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe STAPL łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o STAPL

Informacje o cenie STAPL

Czym jest STAPL

Oficjalna strona internetowa STAPL

Tokenomika STAPL

Prognoza cen STAPL

Cena Staked Aria Premier Launch (STAPL)

Aktualna cena 1 STAPL do USD:

Dane tokenów pochodzą od stron trzecich.
Staked Aria Premier Launch (STAPL) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:14:32 (UTC+8)

Informacje o cenie Staked Aria Premier Launch (STAPL) (USD)

Aktualna cena Staked Aria Premier Launch (STAPL) wynosi $0.946843. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs STAPL wahał się między $ 0.943541 a $ 0.959634, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs STAPL w historii to $ 1.042, a najniższy to $ 0.871702.

Pod względem krótkoterminowych wyniki STAPL zmieniły się o -0.54% w ciągu ostatniej godziny, o -0.63% w ciągu 24 godzin i o -2.78% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Staked Aria Premier Launch (STAPL)

Obecna kapitalizacja rynkowa Staked Aria Premier Launch wynosi $ 7.99M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż STAPL w obiegu wynosi 8.44M, przy całkowitej podaży 8435850.07150339. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.99M.

Historia ceny Staked Aria Premier Launch (STAPL) – USD

Co to jest Staked Aria Premier Launch (STAPL)

Founded in 2025, Aria is the first protocol to bring iconic real-world IP—starting with music—onchain as liquid revenue-generating tokens. Built on Story Protocol, Aria transforms cultural assets into programmable IP Real-World Assets (IPRWAs). Retail investors access income-producing IP through Aria, while institutions scale tokenized portfolios via Aria PRIME. Early offerings include partial rights to works by Justin Bieber,Miley Cyrus, and BLACKPINK. Aria enables investors to co-own IP and earn real-world revenue from streaming and licensing, while creators tokenize and manage their IP with permissioned onchain tools for automated attribution, licensing, and royalty payouts.

Looking ahead, Aria will power a permissioned remix economy, where smart contracts govern how IP is licensed, monetized, and remixed—laying the financial rails for the next era of the IP economy.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Staked Aria Premier Launch (w USD)

Jaka będzie wartość Staked Aria Premier Launch (STAPL) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Staked Aria Premier Launch (STAPL) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Staked Aria Premier Launch.

Sprawdź teraz prognozę ceny Staked Aria Premier Launch!

STAPL na lokalne waluty

Tokenomika Staked Aria Premier Launch (STAPL)

Zrozumienie tokenomiki Staked Aria Premier Launch (STAPL) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena STAPLjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Staked Aria Premier Launch (STAPL)

Jaka jest dziś wartość Staked Aria Premier Launch (STAPL)?
Aktualna cena STAPL w USD wynosi 0.946843USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena STAPL do USD?
Aktualna cena STAPL w USD wynosi $ 0.946843. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Staked Aria Premier Launch?
Kapitalizacja rynkowa dla STAPL wynosi $ 7.99M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż STAPL w obiegu?
W obiegu STAPL znajduje się 8.44M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) STAPL?
STAPL osiąga ATH w wysokości 1.042 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla STAPL?
STAPL zaliczył cenę ATL w wysokości 0.871702 USD.
Jaki jest wolumen obrotu STAPL?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla STAPL wynosi -- USD.
Czy w tym roku STAPL pójdzie wyżej?
STAPL może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny STAPL, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Staked Aria Premier Launch (STAPL)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

