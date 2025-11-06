Informacje o cenie Staked Aria Premier Launch (STAPL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.943541 $ 0.943541 $ 0.943541 Minimum 24h $ 0.959634 $ 0.959634 $ 0.959634 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.943541$ 0.943541 $ 0.943541 Maksimum 24h $ 0.959634$ 0.959634 $ 0.959634 Historyczne maksimum $ 1.042$ 1.042 $ 1.042 Najniższa cena $ 0.871702$ 0.871702 $ 0.871702 Zmiana ceny (1H) -0.54% Zmiana ceny (1D) -0.63% Zmiana ceny (7D) -2.78% Zmiana ceny (7D) -2.78%

Aktualna cena Staked Aria Premier Launch (STAPL) wynosi $0.946843. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs STAPL wahał się między $ 0.943541 a $ 0.959634, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs STAPL w historii to $ 1.042, a najniższy to $ 0.871702.

Pod względem krótkoterminowych wyniki STAPL zmieniły się o -0.54% w ciągu ostatniej godziny, o -0.63% w ciągu 24 godzin i o -2.78% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Staked Aria Premier Launch (STAPL)

Kapitalizacja rynkowa $ 7.99M$ 7.99M $ 7.99M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 7.99M$ 7.99M $ 7.99M Podaż w obiegu 8.44M 8.44M 8.44M Całkowita podaż 8,435,850.07150339 8,435,850.07150339 8,435,850.07150339

Obecna kapitalizacja rynkowa Staked Aria Premier Launch wynosi $ 7.99M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż STAPL w obiegu wynosi 8.44M, przy całkowitej podaży 8435850.07150339. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.99M.