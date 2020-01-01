Tokenomika Stake DAO FXN (SDFXN)
Liquid Lockers address a significant issue in the DeFi space. Previously, if a person or protocol wanted to use their lockable tokens (like CRV, FXS, etc.) for governance or for boosting yield, they faced a tough decision. They could either lock on the native protocol, which allowed them to enjoy a yield and ability to vote through governance while losing liquidity.
Alternatively, they could use a locker, reap the benefits of boosted yield and yield farming, have the ability to exit with a limited penalty, but forfeit their governance power. This forced a choice between voting power and yield, imposing restrictions on users.
Liquid Lockers aim to offer the best of both worlds. They enable users to lock their tokens and receive sdTOKENs in return. Users can stake these sdTOKENs on Stake DAO to gain various benefits, such as native APR, a share of boosted strats rewards, the ability to sell voting rights of the underlying asset, and additional SDT incentives. They always have the possibility of exiting their position and returning to the underlying token.
🔑 Key Features Yield (rewards earned through underlying protocol)
Liquidity (liquidity pools to exchange sdTokens)
Governance power (ability to vote on underlying protocol with sdTokens)
Vote incentives rewards (due to governance power)
Cross-chain accessibility
Tokenomika Stake DAO FXN (SDFXN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Stake DAO FXN (SDFXN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów SDFXN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów SDFXN.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
