Poznaj tokenomikę Staicy Sport (SPORT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SPORT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Staicy Sport (SPORT) Odkryj kluczowe informacje o Staicy Sport (SPORT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Staicy Sport (SPORT) Oficjalna strona internetowa: https://staicy.ai/ Biała księga: https://staicysport.gitbook.io/staicysport Tokenomika i analiza cenowa Staicy Sport (SPORT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Staicy Sport (SPORT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.28M Całkowita podaż: $ 105.00M Podaż w obiegu: $ 64.81M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.31M Historyczne maksimum: $ 0.136251 Historyczne minimum: $ 0.01740275 Aktualna cena: $ 0.050561 Tokenomika Staicy Sport (SPORT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Staicy Sport (SPORT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SPORT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SPORT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.