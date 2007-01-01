Poznaj tokenomikę Stadium Coin (STADIUM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena STADIUM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Stadium Coin (STADIUM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena STADIUM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Stadium Coin (STADIUM) Welcome to the only stadium where the crowd never stops cheering and the charts never stop pumping. Stadium Coin isn't just another meme token — it's a full-blown sports arena of chaos, hype, and degeneracy. Whether you're here to watch Pepe score hat tricks or Doge do a backflip in a jersey, one thing's for sure: This is where memes become champions. No sidelines. No benchwarmers. Only full-send. Oficjalna strona internetowa: https://stadiumcoin.fun/ Tokenomika i analiza cenowa Stadium Coin (STADIUM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Stadium Coin (STADIUM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 8.88K Całkowita podaż: $ 999.16M Podaż w obiegu: $ 999.16M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 8.88K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Stadium Coin (STADIUM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Stadium Coin (STADIUM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów STADIUM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów STADIUM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSTADIUM tokenomikę, poznaj cenę tokena STADIUMna żywo! Prognoza ceny STADIUM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać STADIUM? Nasza strona z prognozami cen STADIUM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena STADIUM już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.