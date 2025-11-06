GiełdaDEX+
Aktualna cena Stacy Staked XTZ to 0.559643 USD. Śledź aktualizacje cen STXTZ do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe STXTZ łatwo w MEXC już teraz.

Cena Stacy Staked XTZ (STXTZ)

Aktualna cena 1 STXTZ do USD:

$0.559643
$0.559643$0.559643
+2.50%1D
Stacy Staked XTZ (STXTZ) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Stacy Staked XTZ (STXTZ) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.54156
$ 0.54156$ 0.54156
Minimum 24h
$ 0.564453
$ 0.564453$ 0.564453
Maksimum 24h

$ 0.54156
$ 0.54156$ 0.54156

$ 0.564453
$ 0.564453$ 0.564453

$ 1.06
$ 1.06$ 1.06

$ 0.464512
$ 0.464512$ 0.464512

+0.37%

+2.54%

-11.98%

-11.98%

Aktualna cena Stacy Staked XTZ (STXTZ) wynosi $0.559643. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs STXTZ wahał się między $ 0.54156 a $ 0.564453, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs STXTZ w historii to $ 1.06, a najniższy to $ 0.464512.

Pod względem krótkoterminowych wyniki STXTZ zmieniły się o +0.37% w ciągu ostatniej godziny, o +2.54% w ciągu 24 godzin i o -11.98% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Stacy Staked XTZ (STXTZ)

$ 5.01M
$ 5.01M$ 5.01M

--
----

$ 5.01M
$ 5.01M$ 5.01M

8.96M
8.96M 8.96M

8,956,550.568269
8,956,550.568269 8,956,550.568269

Obecna kapitalizacja rynkowa Stacy Staked XTZ wynosi $ 5.01M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż STXTZ w obiegu wynosi 8.96M, przy całkowitej podaży 8956550.568269. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.01M.

Historia ceny Stacy Staked XTZ (STXTZ) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Stacy Staked XTZ do USD wyniosła $ +0.01384915.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Stacy Staked XTZ do USD wyniosła $ -0.1329769970.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Stacy Staked XTZ do USD wyniosła $ -0.1968693677.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Stacy Staked XTZ do USD wyniosła $ -0.2631289267749873.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.01384915+2.54%
30 Dni$ -0.1329769970-23.76%
60 dni$ -0.1968693677-35.17%
90 dni$ -0.2631289267749873-31.98%

Co to jest Stacy Staked XTZ (STXTZ)

stXTZ is a derivative of Tezos' native token XTZ that is staked on Stacy.fi. Stacy.fi is a decentralized protocol allowing users to stake XTZ and participate in the consensus mechanism of Tezos. Staking helps to secure the Tezos network under a proof-of-stake consensus mechanism. stXTZ is FA2 compliant token on Tezos which represents a share of the stXTZ staking pool. stXTZ has a value expressed in XTZ which can easily be calculated by dividing the sum of all staked XTZ in the stXTZ pool by the total supply of stXTZ.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Stacy Staked XTZ (w USD)

Jaka będzie wartość Stacy Staked XTZ (STXTZ) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Stacy Staked XTZ (STXTZ) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Stacy Staked XTZ.

Sprawdź teraz prognozę ceny Stacy Staked XTZ!

Tokenomika Stacy Staked XTZ (STXTZ)

Zrozumienie tokenomiki Stacy Staked XTZ (STXTZ) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena STXTZjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Stacy Staked XTZ (STXTZ)

Jaka jest dziś wartość Stacy Staked XTZ (STXTZ)?
Aktualna cena STXTZ w USD wynosi 0.559643USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena STXTZ do USD?
Aktualna cena STXTZ w USD wynosi $ 0.559643. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Stacy Staked XTZ?
Kapitalizacja rynkowa dla STXTZ wynosi $ 5.01M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż STXTZ w obiegu?
W obiegu STXTZ znajduje się 8.96M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) STXTZ?
STXTZ osiąga ATH w wysokości 1.06 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla STXTZ?
STXTZ zaliczył cenę ATL w wysokości 0.464512 USD.
Jaki jest wolumen obrotu STXTZ?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla STXTZ wynosi -- USD.
Czy w tym roku STXTZ pójdzie wyżej?
STXTZ może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny STXTZ, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

