Informacje o cenie Stacy Staked XTZ (STXTZ) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.54156 $ 0.54156 $ 0.54156 Minimum 24h $ 0.564453 $ 0.564453 $ 0.564453 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.54156$ 0.54156 $ 0.54156 Maksimum 24h $ 0.564453$ 0.564453 $ 0.564453 Historyczne maksimum $ 1.06$ 1.06 $ 1.06 Najniższa cena $ 0.464512$ 0.464512 $ 0.464512 Zmiana ceny (1H) +0.37% Zmiana ceny (1D) +2.54% Zmiana ceny (7D) -11.98% Zmiana ceny (7D) -11.98%

Aktualna cena Stacy Staked XTZ (STXTZ) wynosi $0.559643. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs STXTZ wahał się między $ 0.54156 a $ 0.564453, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs STXTZ w historii to $ 1.06, a najniższy to $ 0.464512.

Pod względem krótkoterminowych wyniki STXTZ zmieniły się o +0.37% w ciągu ostatniej godziny, o +2.54% w ciągu 24 godzin i o -11.98% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Stacy Staked XTZ (STXTZ)

Kapitalizacja rynkowa $ 5.01M$ 5.01M $ 5.01M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 5.01M$ 5.01M $ 5.01M Podaż w obiegu 8.96M 8.96M 8.96M Całkowita podaż 8,956,550.568269 8,956,550.568269 8,956,550.568269

Obecna kapitalizacja rynkowa Stacy Staked XTZ wynosi $ 5.01M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż STXTZ w obiegu wynosi 8.96M, przy całkowitej podaży 8956550.568269. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.01M.