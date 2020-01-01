Poznaj tokenomikę Stables Labs Staked USDX (SUSDX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SUSDX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Stables Labs Staked USDX (SUSDX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SUSDX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Stables Labs Staked USDX (SUSDX) Odkryj kluczowe informacje o Stables Labs Staked USDX (SUSDX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Stables Labs Staked USDX (SUSDX) USDX (Website: usdx.money | Twitter: @StablesLabs) is a synthetic USD stablecoin designed to provide stability without relying on traditional banking infrastructure. Backed by delta-neutral positions across multiple exchanges, USDX seamlessly bridges the gap between DeFi, CeFi, and TradFi. It enables DeFi users to access traditional delta-neutral strategies executed in CeFi platforms. As a crypto-native stablecoin, USDX offers a scalable, censorship-resistant, and highly stable solution for users looking to navigate the world of decentralized finance with confidence. Oficjalna strona internetowa: http://stableslabs.com Biała księga: https://docs.usdx.money/ Tokenomika i analiza cenowa Stables Labs Staked USDX (SUSDX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Stables Labs Staked USDX (SUSDX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 255.88M Całkowita podaż: $ 233.67M Podaż w obiegu: $ 233.69M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 255.86M Historyczne maksimum: $ 1.17 Historyczne minimum: $ 0.980819 Aktualna cena: $ 1.095 Tokenomika Stables Labs Staked USDX (SUSDX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Stables Labs Staked USDX (SUSDX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SUSDX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SUSDX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSUSDX tokenomikę, poznaj cenę tokena SUSDXna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.