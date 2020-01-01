Poznaj tokenomikę SroomAI DAO (SHR0) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SHR0, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę SroomAI DAO (SHR0) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SHR0, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / SroomAI DAO (SHR0) / Tokenomika / Tokenomika SroomAI DAO (SHR0) Odkryj kluczowe informacje o SroomAI DAO (SHR0), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o SroomAI DAO (SHR0) Inspired by ai16z, SroomAI DAO - the first AI hedge fund for investment in AI projects on SUI. This is the first DAO token created in suidaos.com platform. In a virtual psychedelic mushroom lab, AI-driven waifu scientists pioneer innovation of technology and magic fungi. The DAO specializes in exploring, cultivating, and trading unique virtual magic mushrooms, revolutionizing virtual trippy culture. Oficjalna strona internetowa: https://suidaos.com Kup SHR0 teraz! Tokenomika i analiza cenowa SroomAI DAO (SHR0) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SroomAI DAO (SHR0), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.48M $ 1.48M $ 1.48M Całkowita podaż: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B Podaż w obiegu: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.48M $ 1.48M $ 1.48M Historyczne maksimum: $ 0.02437799 $ 0.02437799 $ 0.02437799 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.0013451 $ 0.0013451 $ 0.0013451 Dowiedz się więcej o cenie SroomAI DAO (SHR0) Tokenomika SroomAI DAO (SHR0): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SroomAI DAO (SHR0) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SHR0, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SHR0. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSHR0 tokenomikę, poznaj cenę tokena SHR0na żywo! Prognoza ceny SHR0 Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SHR0? Nasza strona z prognozami cen SHR0 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SHR0 już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.