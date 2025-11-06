GiełdaDEX+
Aktualna cena SPY AI AGENT by Virtuals to 0 USD. Śledź aktualizacje cen SPYAI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SPYAI łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SPYAI

Informacje o cenie SPYAI

Czym jest SPYAI

Oficjalna strona internetowa SPYAI

Tokenomika SPYAI

Prognoza cen SPYAI

Logo SPY AI AGENT by Virtuals

Cena SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI)

Nienotowany

Aktualna cena 1 SPYAI do USD:

--
----
+0.70%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:31:21 (UTC+8)

Informacje o cenie SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.04%

+0.71%

-25.34%

-25.34%

Aktualna cena SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SPYAI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SPYAI w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SPYAI zmieniły się o -0.04% w ciągu ostatniej godziny, o +0.71% w ciągu 24 godzin i o -25.34% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI)

$ 68.08K
$ 68.08K$ 68.08K

--
----

$ 68.08K
$ 68.08K$ 68.08K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa SPY AI AGENT by Virtuals wynosi $ 68.08K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SPYAI w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 68.08K.

Historia ceny SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny SPY AI AGENT by Virtuals do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny SPY AI AGENT by Virtuals do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny SPY AI AGENT by Virtuals do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny SPY AI AGENT by Virtuals do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+0.71%
30 Dni$ 0-10.15%
60 dni$ 0-50.52%
90 dni$ 0--

Co to jest SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI)

SPY AI Agent – AI-powered security for crypto investors. Detect fraud, verify smart contracts, and invest with confidence. Hold $SPYAI to access and maintain a lifetime record of every agent in the Agent Directory. SpyAgent delivers real-time actionable insights and instantly detects emerging issues by scanning agent identities across our database, their public codebases on GitHub, and other relevant sources.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny SPY AI AGENT by Virtuals (w USD)

Jaka będzie wartość SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla SPY AI AGENT by Virtuals.

Sprawdź teraz prognozę ceny SPY AI AGENT by Virtuals!

SPYAI na lokalne waluty

Tokenomika SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI)

Zrozumienie tokenomiki SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SPYAIjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI)

Jaka jest dziś wartość SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI)?
Aktualna cena SPYAI w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SPYAI do USD?
Aktualna cena SPYAI w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa SPY AI AGENT by Virtuals?
Kapitalizacja rynkowa dla SPYAI wynosi $ 68.08K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SPYAI w obiegu?
W obiegu SPYAI znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SPYAI?
SPYAI osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SPYAI?
SPYAI zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SPYAI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SPYAI wynosi -- USD.
Czy w tym roku SPYAI pójdzie wyżej?
SPYAI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SPYAI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:31:21 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe SPY AI AGENT by Virtuals (SPYAI)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

