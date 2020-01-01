Poznaj tokenomikę Sport Bettor AI (ZEBRO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ZEBRO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Sport Bettor AI (ZEBRO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ZEBRO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Sport Bettor AI (ZEBRO) Sport Bettor AI is a virtual agent built on the virtual stack. The agent makes predictions on Twitter using G.A.M.E., from sports data sets. $ZEBRO is the token. Zebro predictions currently focuses on major sports. The Sports Bettor AI agent launched in November 2024 and is now in the sentient category on Virtual protocol. To request sports predictions, simply tag ZebroAI account on twitter with the game and prediction request. Oficjalna strona internetowa: https://app.virtuals.io/virtuals/4065 Tokenomika i analiza cenowa Sport Bettor AI (ZEBRO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Sport Bettor AI (ZEBRO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 70.02K Całkowita podaż: $ 999.24M Podaż w obiegu: $ 999.24M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 70.02K Historyczne maksimum: $ 0.00031712 Historyczne minimum: $ 0.00004725 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Sport Bettor AI (ZEBRO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Sport Bettor AI (ZEBRO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ZEBRO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ZEBRO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.