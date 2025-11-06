GiełdaDEX+
Aktualna cena spiritcoin to 0.00000549 USD. Śledź aktualizacje cen SPIRITCOIN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SPIRITCOIN łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena spiritcoin to 0.00000549 USD. Śledź aktualizacje cen SPIRITCOIN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SPIRITCOIN łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SPIRITCOIN

Informacje o cenie SPIRITCOIN

Czym jest SPIRITCOIN

Oficjalna strona internetowa SPIRITCOIN

Tokenomika SPIRITCOIN

Prognoza cen SPIRITCOIN

Cena spiritcoin (SPIRITCOIN)

Aktualna cena 1 SPIRITCOIN do USD:

+2.50%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
spiritcoin (SPIRITCOIN) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:30:57 (UTC+8)

Informacje o cenie spiritcoin (SPIRITCOIN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00000536
$ 0.00000536$ 0.00000536
Minimum 24h
$ 0.00000568
$ 0.00000568$ 0.00000568
Maksimum 24h

$ 0.00000536
$ 0.00000536$ 0.00000536

$ 0.00000568
$ 0.00000568$ 0.00000568

$ 0.00056793
$ 0.00056793$ 0.00056793

$ 0.00000522
$ 0.00000522$ 0.00000522

-0.89%

+2.53%

-21.57%

-21.57%

Aktualna cena spiritcoin (SPIRITCOIN) wynosi $0.00000549. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SPIRITCOIN wahał się między $ 0.00000536 a $ 0.00000568, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SPIRITCOIN w historii to $ 0.00056793, a najniższy to $ 0.00000522.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SPIRITCOIN zmieniły się o -0.89% w ciągu ostatniej godziny, o +2.53% w ciągu 24 godzin i o -21.57% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o spiritcoin (SPIRITCOIN)

$ 5.49K
$ 5.49K$ 5.49K

--
----

$ 5.49K
$ 5.49K$ 5.49K

999.42M
999.42M 999.42M

999,419,469.625122
999,419,469.625122 999,419,469.625122

Obecna kapitalizacja rynkowa spiritcoin wynosi $ 5.49K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SPIRITCOIN w obiegu wynosi 999.42M, przy całkowitej podaży 999419469.625122. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.49K.

Historia ceny spiritcoin (SPIRITCOIN) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny spiritcoin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny spiritcoin do USD wyniosła $ -0.0000018634.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny spiritcoin do USD wyniosła $ -0.0000047701.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny spiritcoin do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+2.53%
30 Dni$ -0.0000018634-33.94%
60 dni$ -0.0000047701-86.88%
90 dni$ 0--

Co to jest spiritcoin (SPIRITCOIN)

Welcome to the AfterLife™

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla spiritcoin (SPIRITCOIN)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny spiritcoin (w USD)

Jaka będzie wartość spiritcoin (SPIRITCOIN) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w spiritcoin (SPIRITCOIN) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla spiritcoin.

Sprawdź teraz prognozę ceny spiritcoin!

SPIRITCOIN na lokalne waluty

Tokenomika spiritcoin (SPIRITCOIN)

Zrozumienie tokenomiki spiritcoin (SPIRITCOIN) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SPIRITCOINjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące spiritcoin (SPIRITCOIN)

Jaka jest dziś wartość spiritcoin (SPIRITCOIN)?
Aktualna cena SPIRITCOIN w USD wynosi 0.00000549USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SPIRITCOIN do USD?
Aktualna cena SPIRITCOIN w USD wynosi $ 0.00000549. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa spiritcoin?
Kapitalizacja rynkowa dla SPIRITCOIN wynosi $ 5.49K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SPIRITCOIN w obiegu?
W obiegu SPIRITCOIN znajduje się 999.42M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SPIRITCOIN?
SPIRITCOIN osiąga ATH w wysokości 0.00056793 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SPIRITCOIN?
SPIRITCOIN zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00000522 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SPIRITCOIN?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SPIRITCOIN wynosi -- USD.
Czy w tym roku SPIRITCOIN pójdzie wyżej?
SPIRITCOIN może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SPIRITCOIN, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe spiritcoin (SPIRITCOIN)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

