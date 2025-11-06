Informacje o cenie spiritcoin (SPIRITCOIN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00000536 $ 0.00000536 $ 0.00000536 Minimum 24h $ 0.00000568 $ 0.00000568 $ 0.00000568 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00000536$ 0.00000536 $ 0.00000536 Maksimum 24h $ 0.00000568$ 0.00000568 $ 0.00000568 Historyczne maksimum $ 0.00056793$ 0.00056793 $ 0.00056793 Najniższa cena $ 0.00000522$ 0.00000522 $ 0.00000522 Zmiana ceny (1H) -0.89% Zmiana ceny (1D) +2.53% Zmiana ceny (7D) -21.57% Zmiana ceny (7D) -21.57%

Aktualna cena spiritcoin (SPIRITCOIN) wynosi $0.00000549. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SPIRITCOIN wahał się między $ 0.00000536 a $ 0.00000568, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SPIRITCOIN w historii to $ 0.00056793, a najniższy to $ 0.00000522.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SPIRITCOIN zmieniły się o -0.89% w ciągu ostatniej godziny, o +2.53% w ciągu 24 godzin i o -21.57% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o spiritcoin (SPIRITCOIN)

Kapitalizacja rynkowa $ 5.49K$ 5.49K $ 5.49K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 5.49K$ 5.49K $ 5.49K Podaż w obiegu 999.42M 999.42M 999.42M Całkowita podaż 999,419,469.625122 999,419,469.625122 999,419,469.625122

Obecna kapitalizacja rynkowa spiritcoin wynosi $ 5.49K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SPIRITCOIN w obiegu wynosi 999.42M, przy całkowitej podaży 999419469.625122. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.49K.