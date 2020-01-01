Poznaj tokenomikę Spin It (SPIN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SPIN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Spin It (SPIN) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SPIN, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Spin It (SPIN) / Tokenomika / Tokenomika Spin It (SPIN) Odkryj kluczowe informacje o Spin It (SPIN), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Spin It (SPIN) SPIN IT is a crypto casino platform offering slots with feature buying, live casino games, specialty games, game shows, plus sports and esports betting. From slots to live tables, we've got your game. Evolution, Pragmatic, and more - only the best for SPIN IT. Live dealers, real action. Blackjack, Baccarat, Roulette & more. Up to 1000x leverage on select crypto. Never lose more than your initial bet. That's the SPIN IT guarantee. Connect your wallet and claim your deposit bonus! Instant deposits with Sonic native assets starting with $SHADOW. No KYC required—start playing now! Oficjalna strona internetowa: https://spinit.owl.games/ Kup SPIN teraz! Tokenomika i analiza cenowa Spin It (SPIN) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Spin It (SPIN), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 398.84K $ 398.84K $ 398.84K Całkowita podaż: $ 995.50M $ 995.50M $ 995.50M Podaż w obiegu: $ 178.51M $ 178.51M $ 178.51M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.22M $ 2.22M $ 2.22M Historyczne maksimum: $ 0.00577706 $ 0.00577706 $ 0.00577706 Historyczne minimum: $ 0.00175638 $ 0.00175638 $ 0.00175638 Aktualna cena: $ 0.00223405 $ 0.00223405 $ 0.00223405 Dowiedz się więcej o cenie Spin It (SPIN) Tokenomika Spin It (SPIN): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Spin It (SPIN) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SPIN, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SPIN. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSPIN tokenomikę, poznaj cenę tokena SPINna żywo! Prognoza ceny SPIN Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SPIN? Nasza strona z prognozami cen SPIN łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SPIN już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.