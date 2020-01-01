Poznaj tokenomikę Spectrum (SPCTRM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SPCTRM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Spectrum (SPCTRM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SPCTRM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Spectrum (SPCTRM) Spectrum is more than just a token, it's the ultimate hangout for degens. and everyone else on the spectrumn. Which we know is everyone in Web5. This project is a testament to the unyielding spirit of all smooth-brained traders, the one's who've stared down market chaos, hopped into bear traps, and survived rugpulls galore, yet still choose to dive deeper and "send it" We're not just celebrating those highs and lows; we're building a unique digital ecosystem and plotting ulti-chain expansion (Base, SUl, and beyond). Oficjalna strona internetowa: https://spectrumsol.xyz/ Biała księga: https://docsend.com/view/v6xvfz9e7a9779jf Kup SPCTRM teraz! Tokenomika i analiza cenowa Spectrum (SPCTRM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Spectrum (SPCTRM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 11.21K $ 11.21K $ 11.21K Całkowita podaż: $ 999.22M $ 999.22M $ 999.22M Podaż w obiegu: $ 999.22M $ 999.22M $ 999.22M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 11.21K $ 11.21K $ 11.21K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Spectrum (SPCTRM) Tokenomika Spectrum (SPCTRM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Spectrum (SPCTRM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SPCTRM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SPCTRM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSPCTRM tokenomikę, poznaj cenę tokena SPCTRMna żywo! Prognoza ceny SPCTRM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SPCTRM? Nasza strona z prognozami cen SPCTRM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SPCTRM już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.