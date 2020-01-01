Poznaj tokenomikę Spectral Sight (SIGHT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SIGHT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Spectral Sight (SIGHT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SIGHT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Spectral Sight (SIGHT) / Tokenomika / Tokenomika Spectral Sight (SIGHT) Odkryj kluczowe informacje o Spectral Sight (SIGHT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Spectral Sight (SIGHT) $SIGHT is a community-driven, meme-based token inspired by the concept of "spectral sight" an abstract vision beyond the physical. The project revolves around playful exploration of perception, humor, and art, creating a unique ecosystem where users can interact through creative experiences. While not intended for serious financial use, $SIGHT offers collectible value, artistic engagement, and potential integration with decentralized community activities such as NFT creations and gamified experiences. Its utility lies in fostering creative interactions, collaboration, and lighthearted engagement within the meme token space. $SIGHT is a community-driven, meme-based token inspired by the concept of "spectral sight" an abstract vision beyond the physical. The project revolves around playful exploration of perception, humor, and art, creating a unique ecosystem where users can interact through creative experiences. While not intended for serious financial use, $SIGHT offers collectible value, artistic engagement, and potential integration with decentralized community activities such as NFT creations and gamified experiences. Its utility lies in fostering creative interactions, collaboration, and lighthearted engagement within the meme token space. Oficjalna strona internetowa: https://sightspectral.xyz/ Kup SIGHT teraz! Tokenomika i analiza cenowa Spectral Sight (SIGHT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Spectral Sight (SIGHT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 14.41K $ 14.41K $ 14.41K Całkowita podaż: $ 998.46M $ 998.46M $ 998.46M Podaż w obiegu: $ 998.46M $ 998.46M $ 998.46M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 14.41K $ 14.41K $ 14.41K Historyczne maksimum: $ 0.00115466 $ 0.00115466 $ 0.00115466 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Spectral Sight (SIGHT) Tokenomika Spectral Sight (SIGHT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Spectral Sight (SIGHT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SIGHT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SIGHT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSIGHT tokenomikę, poznaj cenę tokena SIGHTna żywo! Prognoza ceny SIGHT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SIGHT? Nasza strona z prognozami cen SIGHT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SIGHT już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.