Informacje o Speciex (SPEX) The SPECIEX project is a decentralized infrastructure aimed at addressing scalability, interoperability, and liquidity fragmentation difficulties in the emerging decentralized finance (DeFi), metaverse, and non-fungible token (NFT) industries. The platform provides a well-chosen mix of features and innovations, and is being developed as a universal protocol for implementing future DeFi and NFT activities. The SPECIEX ecosystem has its native token, SPEX, on the Binance Smart Chain (BSC) protocol. The team behind the SPECIEX project is working towards making it simple for developers to use SPEX to build robust DeFi and NFT solutions and share the advantages with the rest of the cryptocurrency world. Beyond the SPECIEX project, the SPEX token has several use cases, including in-game purchases, credit card payments, travel arrangements, virtual gifts, NFTs, and charity donations. Oficjalna strona internetowa: https://speciex.io/ Biała księga: https://speciex.io/image/pdf/SpeciexWhite.pdf Tokenomika i analiza cenowa Speciex (SPEX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Speciex (SPEX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 130.80K $ 130.80K $ 130.80K Całkowita podaż: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Podaż w obiegu: $ 251.24M $ 251.24M $ 251.24M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 780.89K $ 780.89K $ 780.89K Historyczne maksimum: $ 0.01629199 $ 0.01629199 $ 0.01629199 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00052059 $ 0.00052059 $ 0.00052059 Dowiedz się więcej o cenie Speciex (SPEX) Tokenomika Speciex (SPEX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Speciex (SPEX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SPEX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SPEX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSPEX tokenomikę, poznaj cenę tokena SPEXna żywo! Prognoza ceny SPEX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SPEX? Nasza strona z prognozami cen SPEX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SPEX już teraz! 