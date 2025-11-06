Informacje o cenie Speak Ventures (SPEAK) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00000578 $ 0.00000578 $ 0.00000578 Minimum 24h $ 0.00000597 $ 0.00000597 $ 0.00000597 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00000578$ 0.00000578 $ 0.00000578 Maksimum 24h $ 0.00000597$ 0.00000597 $ 0.00000597 Historyczne maksimum $ 0.00010866$ 0.00010866 $ 0.00010866 Najniższa cena $ 0.0000054$ 0.0000054 $ 0.0000054 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) +2.31% Zmiana ceny (7D) -53.90% Zmiana ceny (7D) -53.90%

Aktualna cena Speak Ventures (SPEAK) wynosi $0.00000593. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SPEAK wahał się między $ 0.00000578 a $ 0.00000597, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SPEAK w historii to $ 0.00010866, a najniższy to $ 0.0000054.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SPEAK zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +2.31% w ciągu 24 godzin i o -53.90% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Speak Ventures (SPEAK)

Kapitalizacja rynkowa $ 5.93K$ 5.93K $ 5.93K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 5.93K$ 5.93K $ 5.93K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Speak Ventures wynosi $ 5.93K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SPEAK w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 5.93K.