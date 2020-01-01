Poznaj tokenomikę Spain Coin (ESP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ESP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Spain Coin (ESP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ESP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Spain Coin (ESP) / Tokenomika / Tokenomika Spain Coin (ESP) Odkryj kluczowe informacje o Spain Coin (ESP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Spain Coin (ESP) Fan token about the country Spain, deployed on Solana. Fan token about the country Spain, deployed on Solana. Oficjalna strona internetowa: https://www.spainonsol.com/ Kup ESP teraz! Tokenomika i analiza cenowa Spain Coin (ESP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Spain Coin (ESP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 210.66K $ 210.66K $ 210.66K Całkowita podaż: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Podaż w obiegu: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 210.66K $ 210.66K $ 210.66K Historyczne maksimum: $ 0.00139624 $ 0.00139624 $ 0.00139624 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00021067 $ 0.00021067 $ 0.00021067 Dowiedz się więcej o cenie Spain Coin (ESP) Tokenomika Spain Coin (ESP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Spain Coin (ESP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ESP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ESP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszESP tokenomikę, poznaj cenę tokena ESPna żywo! Prognoza ceny ESP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ESP? Nasza strona z prognozami cen ESP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ESP już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.