Aktualna cena Sovra Ai by Virtuals (SOVRA) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SOVRA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SOVRA w historii to $ 0.00185863, a najniższy to $ 0.
Pod względem krótkoterminowych wyniki SOVRA zmieniły się o -0.91% w ciągu ostatniej godziny, o +4.92% w ciągu 24 godzin i o -33.39% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa Sovra Ai by Virtuals wynosi $ 268.14K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SOVRA w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 268.14K.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Sovra Ai by Virtuals do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Sovra Ai by Virtuals do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Sovra Ai by Virtuals do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Sovra Ai by Virtuals do USD wyniosła $ 0.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ 0
|+4.92%
|30 Dni
|$ 0
|-57.10%
|60 dni
|$ 0
|-13.48%
|90 dni
|$ 0
|--
Sovra Al is a mobile-first, Al-powered Web3 wallet designed to simplify crypto trading-especially within the Virtuals Protocol ecosystem. It acts as both a smart wallet and an autonomous trading assistant, using conversational Al to help users discover, evaluate, and execute trades on Al agent tokens. As Virtuals grow, Sovra grows. Sovra AI is an autonomous, AI-powered, mobile-first Web3 wallet designed for trading digital assets—especially agent tokens within the Virtuals Protocol ecosystem. It integrates AI-driven market analysis, autonomous trading features, and a conversational interface into a secure, user-friendly mobile app.
