Informacje o cenie Soulbucks (SBX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00791712$ 0.00791712 $ 0.00791712 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) +0.00% Zmiana ceny (1D) -20.00% Zmiana ceny (7D) -27.28% Zmiana ceny (7D) -27.28%

Aktualna cena Soulbucks (SBX) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SBX wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SBX w historii to $ 0.00791712, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SBX zmieniły się o +0.00% w ciągu ostatniej godziny, o -20.00% w ciągu 24 godzin i o -27.28% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Soulbucks (SBX)

Kapitalizacja rynkowa $ 10.27K$ 10.27K $ 10.27K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 79.98K$ 79.98K $ 79.98K Podaż w obiegu 128.41M 128.41M 128.41M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Soulbucks wynosi $ 10.27K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SBX w obiegu wynosi 128.41M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 79.98K.