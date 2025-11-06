GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Songjam by Virtuals to 0.00010803 USD. Śledź aktualizacje cen SANG do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SANG łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Songjam by Virtuals to 0.00010803 USD. Śledź aktualizacje cen SANG do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SANG łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SANG

Informacje o cenie SANG

Czym jest SANG

Biała księga SANG

Oficjalna strona internetowa SANG

Tokenomika SANG

Prognoza cen SANG

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Songjam by Virtuals

Cena Songjam by Virtuals (SANG)

Nienotowany

Aktualna cena 1 SANG do USD:

$0.00010796
$0.00010796$0.00010796
+1.80%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Songjam by Virtuals (SANG) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:30:10 (UTC+8)

Informacje o cenie Songjam by Virtuals (SANG) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00010358
$ 0.00010358$ 0.00010358
Minimum 24h
$ 0.00011768
$ 0.00011768$ 0.00011768
Maksimum 24h

$ 0.00010358
$ 0.00010358$ 0.00010358

$ 0.00011768
$ 0.00011768$ 0.00011768

$ 0.0004887
$ 0.0004887$ 0.0004887

$ 0.00005747
$ 0.00005747$ 0.00005747

+0.67%

+2.54%

-9.94%

-9.94%

Aktualna cena Songjam by Virtuals (SANG) wynosi $0.00010803. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SANG wahał się między $ 0.00010358 a $ 0.00011768, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SANG w historii to $ 0.0004887, a najniższy to $ 0.00005747.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SANG zmieniły się o +0.67% w ciągu ostatniej godziny, o +2.54% w ciągu 24 godzin i o -9.94% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Songjam by Virtuals (SANG)

$ 72.98K
$ 72.98K$ 72.98K

--
----

$ 107.96K
$ 107.96K$ 107.96K

676.02M
676.02M 676.02M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Songjam by Virtuals wynosi $ 72.98K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SANG w obiegu wynosi 676.02M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 107.96K.

Historia ceny Songjam by Virtuals (SANG) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Songjam by Virtuals do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Songjam by Virtuals do USD wyniosła $ -0.0000380896.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Songjam by Virtuals do USD wyniosła $ -0.0000749375.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Songjam by Virtuals do USD wyniosła $ -0.0001972584615574645.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+2.54%
30 Dni$ -0.0000380896-35.25%
60 dni$ -0.0000749375-69.36%
90 dni$ -0.0001972584615574645-64.61%

Co to jest Songjam by Virtuals (SANG)

Songjam is a cryptographic voice verification network designed to secure voice sovereignty in the age of AI, powered by the $SANG token, the suite of Songjam products include an InfoFi oracle for transparent leaderboards with decentralized anti-Sybil mechanics, an agentic CRM and AI DJ for X Spaces, the top venue for Web3 voices.

Future offerings include a dedicated application for X Space hosts, speakers and listeners (think TweetDeck for X Spaces), protoSBTs for your voice biometrics and identity, voice data monetization and an AI Voice Agent launchpad. You can't copyright your voice, but you can tokenize it.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Songjam by Virtuals (SANG)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Songjam by Virtuals (w USD)

Jaka będzie wartość Songjam by Virtuals (SANG) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Songjam by Virtuals (SANG) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Songjam by Virtuals.

Sprawdź teraz prognozę ceny Songjam by Virtuals!

SANG na lokalne waluty

Tokenomika Songjam by Virtuals (SANG)

Zrozumienie tokenomiki Songjam by Virtuals (SANG) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SANGjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Songjam by Virtuals (SANG)

Jaka jest dziś wartość Songjam by Virtuals (SANG)?
Aktualna cena SANG w USD wynosi 0.00010803USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SANG do USD?
Aktualna cena SANG w USD wynosi $ 0.00010803. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Songjam by Virtuals?
Kapitalizacja rynkowa dla SANG wynosi $ 72.98K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SANG w obiegu?
W obiegu SANG znajduje się 676.02M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SANG?
SANG osiąga ATH w wysokości 0.0004887 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SANG?
SANG zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00005747 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SANG?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SANG wynosi -- USD.
Czy w tym roku SANG pójdzie wyżej?
SANG może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SANG, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:30:10 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Songjam by Virtuals (SANG)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,310.13
$103,310.13$103,310.13

-0.40%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,389.45
$3,389.45$3,389.45

-0.26%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.20
$159.20$159.20

-0.82%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,478.00
$1,478.00$1,478.00

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,310.13
$103,310.13$103,310.13

-0.40%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,389.45
$3,389.45$3,389.45

-0.26%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3250
$2.3250$2.3250

+2.13%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.20
$159.20$159.20

-0.82%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0680
$1.0680$1.0680

-1.58%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.026540
$0.026540$0.026540

+2,554.00%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000665
$0.0000000665$0.0000000665

+340.39%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2157
$0.2157$0.2157

+331.40%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000005979
$0.000005979$0.000005979

+216.68%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.24812
$0.24812$0.24812

+95.72%