Informacje o cenie Songjam by Virtuals (SANG) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00010358 $ 0.00010358 $ 0.00010358 Minimum 24h $ 0.00011768 $ 0.00011768 $ 0.00011768 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00010358$ 0.00010358 $ 0.00010358 Maksimum 24h $ 0.00011768$ 0.00011768 $ 0.00011768 Historyczne maksimum $ 0.0004887$ 0.0004887 $ 0.0004887 Najniższa cena $ 0.00005747$ 0.00005747 $ 0.00005747 Zmiana ceny (1H) +0.67% Zmiana ceny (1D) +2.54% Zmiana ceny (7D) -9.94% Zmiana ceny (7D) -9.94%

Aktualna cena Songjam by Virtuals (SANG) wynosi $0.00010803. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SANG wahał się między $ 0.00010358 a $ 0.00011768, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SANG w historii to $ 0.0004887, a najniższy to $ 0.00005747.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SANG zmieniły się o +0.67% w ciągu ostatniej godziny, o +2.54% w ciągu 24 godzin i o -9.94% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Songjam by Virtuals (SANG)

Kapitalizacja rynkowa $ 72.98K$ 72.98K $ 72.98K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 107.96K$ 107.96K $ 107.96K Podaż w obiegu 676.02M 676.02M 676.02M Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Songjam by Virtuals wynosi $ 72.98K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SANG w obiegu wynosi 676.02M, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 107.96K.