Informacje o Som Bonkmon Fraud (SBF) Som Bonkmon Fraud, Sam will rot in jail for scamming investors Som Bonkmon Fraud, Sam will rot in jail for scamming investors Oficjalna strona internetowa: https://sombonkmonfraud.com Tokenomika i analiza cenowa Som Bonkmon Fraud (SBF) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Som Bonkmon Fraud (SBF), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 28.30K $ 28.30K $ 28.30K Całkowita podaż: $ 765.21M $ 765.21M $ 765.21M Podaż w obiegu: $ 765.21M $ 765.21M $ 765.21M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 28.30K $ 28.30K $ 28.30K Historyczne maksimum: $ 0.00064324 $ 0.00064324 $ 0.00064324 Historyczne minimum: $ 0.00002076 $ 0.00002076 $ 0.00002076 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Tokenomika Som Bonkmon Fraud (SBF): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Som Bonkmon Fraud (SBF) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SBF, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SBF. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.