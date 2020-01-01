Poznaj tokenomikę Solyard Finance (YARD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena YARD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Solyard Finance (YARD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena YARD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Solyard Finance (YARD) / Tokenomika / Tokenomika Solyard Finance (YARD) Odkryj kluczowe informacje o Solyard Finance (YARD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Solyard Finance (YARD) Solyard Finance is the new leveraged yield farming on Solana. It helps lenders earn safe and stable yields, and offers borrowers undercollateralized loans for leveraged yield farming positions, vastly multiplying their farming principals and resulting profits. Oficjalna strona internetowa: https://solyard.finance/ Kup YARD teraz! Tokenomika i analiza cenowa Solyard Finance (YARD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Solyard Finance (YARD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 289.82 Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 72.50M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.00K Historyczne maksimum: $ 0.094152 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Solyard Finance (YARD) Tokenomika Solyard Finance (YARD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Solyard Finance (YARD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów YARD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów YARD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszYARD tokenomikę, poznaj cenę tokena YARDna żywo! Prognoza ceny YARD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać YARD? Nasza strona z prognozami cen YARD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena YARD już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.