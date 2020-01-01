Poznaj tokenomikę Solrise Finance (SLRS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SLRS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Solrise Finance (SLRS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SLRS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Solrise Finance (SLRS) Solrise Finance is a decentralized fund management and investment protocol built on Solana - the fastest blockchain to date. Solrise Finance is a decentralized fund management and investment protocol built on Solana - the fastest blockchain to date. Oficjalna strona internetowa: https://solrise.finance Kup SLRS teraz! Tokenomika i analiza cenowa Solrise Finance (SLRS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Solrise Finance (SLRS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 95.50K $ 95.50K $ 95.50K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 157.11M $ 157.11M $ 157.11M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 607.82K $ 607.82K $ 607.82K Historyczne maksimum: $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00060782 $ 0.00060782 $ 0.00060782 Dowiedz się więcej o cenie Solrise Finance (SLRS) Tokenomika Solrise Finance (SLRS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Solrise Finance (SLRS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SLRS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SLRS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSLRS tokenomikę, poznaj cenę tokena SLRSna żywo! Prognoza ceny SLRS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SLRS? Nasza strona z prognozami cen SLRS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SLRS już teraz!