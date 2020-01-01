Tokenomika SolPod (SOLPOD)
Informacje o SolPod (SOLPOD)
SolPod helps $SOLPOD holders to capitalise on Solana ecosystem tokens without needing to play an active role in day to day trading. SolPod have a trading team with a proven track record displayed publicly e.g. on our X account, and leverage this expertise to find Solana coins that have x100 potential to grow our holdings and that of our holders.
Any holders who have $SOLPOD holdings above the eligibility criteria will receive airdrops of tokens our team has invested in, directly into their wallet. Historically these have occurred daily, following which $SOLPOD holders can decide to hold or sell the tokens to grow their portfolio. You can think of it as a Solana ecosystem mutual fund that pays dividends in up and coming tokens.
The SOLPOD token's primary function is to determine airdrop eligibility. However, it also funds the SolPod's teams trading and marketing activities. It benefits from deflationary tokenomics as our team buys back and burns SOLPOD periodically, using some of the profits generated by our trading team.
Tokenomika i analiza cenowa SolPod (SOLPOD)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SolPod (SOLPOD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika SolPod (SOLPOD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki SolPod (SOLPOD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów SOLPOD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów SOLPOD.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszSOLPOD tokenomikę, poznaj cenę tokena SOLPODna żywo!
Prognoza ceny SOLPOD
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SOLPOD? Nasza strona z prognozami cen SOLPOD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Dlaczego warto wybrać MEXC?
MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.