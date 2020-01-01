Poznaj tokenomikę SolLytics (LYTICS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LYTICS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę SolLytics (LYTICS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LYTICS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / SolLytics (LYTICS) / Tokenomika / Tokenomika SolLytics (LYTICS) Odkryj kluczowe informacje o SolLytics (LYTICS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o SolLytics (LYTICS) Certainly! Here's a more formal and professional version suitable for a CoinGecko listing: --- **What is the project about?** This project is an all-in-one trading companion designed specifically for Solana-based traders. It leverages AI-powered analysis to identify potential rug pulls, track emerging market trends, and facilitate the early discovery of newly launched tokens. The platform provides real-time insights into trending assets, monitors the activity of key opinion leaders (KOLs), and equips users with advanced tools to make informed trading decisions and stay ahead of the market. Oficjalna strona internetowa: https://sollytics.fun Kup LYTICS teraz! Tokenomika i analiza cenowa SolLytics (LYTICS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SolLytics (LYTICS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 5.27K Całkowita podaż: $ 995.76M Podaż w obiegu: $ 895.76M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.86K Historyczne maksimum: $ 0.00013122 Historyczne minimum: $ 0.00000381 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie SolLytics (LYTICS) Tokenomika SolLytics (LYTICS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SolLytics (LYTICS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LYTICS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LYTICS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLYTICS tokenomikę, poznaj cenę tokena LYTICSna żywo! Prognoza ceny LYTICS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LYTICS? Nasza strona z prognozami cen LYTICS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LYTICS już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.