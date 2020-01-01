Poznaj tokenomikę SolanaHub staked SOL (HUBSOL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HUBSOL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę SolanaHub staked SOL (HUBSOL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena HUBSOL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / SolanaHub staked SOL (HUBSOL) / Tokenomika / Tokenomika SolanaHub staked SOL (HUBSOL) Odkryj kluczowe informacje o SolanaHub staked SOL (HUBSOL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o SolanaHub staked SOL (HUBSOL) a single pool validator for liquid stake asset, created to empower SolanaHub platform users a single pool validator for liquid stake asset, created to empower SolanaHub platform users Oficjalna strona internetowa: https://www.solanahub.app/ Kup HUBSOL teraz! Tokenomika i analiza cenowa SolanaHub staked SOL (HUBSOL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SolanaHub staked SOL (HUBSOL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.98M $ 2.98M $ 2.98M Całkowita podaż: $ 12.96K $ 12.96K $ 12.96K Podaż w obiegu: $ 12.96K $ 12.96K $ 12.96K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 2.98M $ 2.98M $ 2.98M Historyczne maksimum: $ 312.07 $ 312.07 $ 312.07 Historyczne minimum: $ 106.11 $ 106.11 $ 106.11 Aktualna cena: $ 229.49 $ 229.49 $ 229.49 Dowiedz się więcej o cenie SolanaHub staked SOL (HUBSOL) Tokenomika SolanaHub staked SOL (HUBSOL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SolanaHub staked SOL (HUBSOL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HUBSOL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HUBSOL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHUBSOL tokenomikę, poznaj cenę tokena HUBSOLna żywo! Prognoza ceny HUBSOL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HUBSOL? Nasza strona z prognozami cen HUBSOL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena HUBSOL już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.