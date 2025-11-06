Informacje o cenie Solana Stock Index (SSX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.00575945$ 0.00575945 $ 0.00575945 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -2.01% Zmiana ceny (1D) -1.70% Zmiana ceny (7D) -44.93% Zmiana ceny (7D) -44.93%

Aktualna cena Solana Stock Index (SSX) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SSX wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SSX w historii to $ 0.00575945, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SSX zmieniły się o -2.01% w ciągu ostatniej godziny, o -1.70% w ciągu 24 godzin i o -44.93% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Solana Stock Index (SSX)

Kapitalizacja rynkowa $ 806.21K$ 806.21K $ 806.21K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 806.21K$ 806.21K $ 806.21K Podaż w obiegu 982.10M 982.10M 982.10M Całkowita podaż 982,098,575.248529 982,098,575.248529 982,098,575.248529

Obecna kapitalizacja rynkowa Solana Stock Index wynosi $ 806.21K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SSX w obiegu wynosi 982.10M, przy całkowitej podaży 982098575.248529. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 806.21K.