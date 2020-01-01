Poznaj tokenomikę Solana Money Glitch (SMG) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SMG, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Solana Money Glitch (SMG) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SMG, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Solana Money Glitch (SMG) / Tokenomika / Tokenomika Solana Money Glitch (SMG) Odkryj kluczowe informacje o Solana Money Glitch (SMG), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Solana Money Glitch (SMG) Solana Money Glitch (SMG) is a deflationary reward token built on the Solana blockchain, designed to provide passive income to its holders through a unique reward mechanism. Every 5 minutes, SMG holders automatically receive Solana rewards directly into their wallets, simply for holding the token. This is enabled by a 5% transaction tax, split into two parts: one portion is redistributed to holders as Solana rewards, and the other is used to burn tokens, reducing the total supply over time. SMG launched with a fair distribution model: 100% of the token supply was added to liquidity at launch, with no team tokens, no pre-sale, and no wallet limits, ensuring equal access for all participants. Built on Solana, it benefits from fast, low-cost transactions. SMG aims to offer a straightforward tokenomics model that rewards holding and supports the Solana ecosystem. Its passive rewards and deflationary design make it an appealing option in Solana's DeFi space. Built on Solana, it benefits from fast, low-cost transactions. SMG aims to offer a straightforward tokenomics model that rewards holding and supports the Solana ecosystem. Its passive rewards and deflationary design make it an appealing option in Solana’s DeFi space. Oficjalna strona internetowa: https://www.solanamoney.com/ Kup SMG teraz! Tokenomika i analiza cenowa Solana Money Glitch (SMG) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Solana Money Glitch (SMG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 12.56K $ 12.56K $ 12.56K Całkowita podaż: $ 775.88M $ 775.88M $ 775.88M Podaż w obiegu: $ 775.88M $ 775.88M $ 775.88M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 12.56K $ 12.56K $ 12.56K Historyczne maksimum: $ 0.005737 $ 0.005737 $ 0.005737 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Solana Money Glitch (SMG) Tokenomika Solana Money Glitch (SMG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Solana Money Glitch (SMG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SMG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SMG. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSMG tokenomikę, poznaj cenę tokena SMGna żywo! Prognoza ceny SMG Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SMG? Nasza strona z prognozami cen SMG łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SMG już teraz! 