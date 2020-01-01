Poznaj tokenomikę Solana Mascot (LUMIO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LUMIO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Solana Mascot (LUMIO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena LUMIO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Solana Mascot (LUMIO) Hold onto your wallets, folks! LUMIO has landed, and it's here to light up the Solana universe with its endless charm. 🦄✨ 🐾 What's LUMIO? The adorable, unstoppable mascot of Solana that's got everyone saying, "I gotta get one!" Whether you're a seasoned crypto pro or just here for the vibes, LUMIO brings joy, hype, and a sprinkle of magic to your bags. 💡 Why LUMIO? Because mascots make everything better. From cheering you on during the bull runs to making you smile during the dips, LUMIO is your ultimate blockchain buddy. 🚀 To the Moon? Nope, To the Stars! LUMIO doesn't just settle for the moon—it's aiming for the galaxy. With every holder, every meme, and every wagmi moment, the Solana Mascot is one step closer to becoming the true icon of the crypto world. Join the LUMIO tribe, and let's make the Solana ecosystem not just smarter, but cuter too. 🐕💎 #LUMIOToTheStars Oficjalna strona internetowa: https://solanamascot.com/ Kapitalizacja rynkowa: $ 35.96K $ 35.96K $ 35.96K Całkowita podaż: $ 999.75M $ 999.75M $ 999.75M Podaż w obiegu: $ 999.75M $ 999.75M $ 999.75M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 35.96K $ 35.96K $ 35.96K Historyczne maksimum: $ 0.00270052 $ 0.00270052 $ 0.00270052 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Solana Mascot (LUMIO) Tokenomika Solana Mascot (LUMIO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Solana Mascot (LUMIO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów LUMIO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów LUMIO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszLUMIO tokenomikę, poznaj cenę tokena LUMIOna żywo! Prognoza ceny LUMIO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać LUMIO? Nasza strona z prognozami cen LUMIO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena LUMIO już teraz! 