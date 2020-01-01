Poznaj tokenomikę Solana Ecosystem Index (SOLI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SOLI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Solana Ecosystem Index (SOLI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SOLI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Solana Ecosystem Index (SOLI) / Tokenomika / Tokenomika Solana Ecosystem Index (SOLI) Odkryj kluczowe informacje o Solana Ecosystem Index (SOLI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Solana Ecosystem Index (SOLI) Amun.com introduces SOLI. A cryptocurrency index of the Solana ecosystem. It delivers easy, low-cost, diversified exposure to top Solana-native projects. By using Marinade staked SOL (mSOL), the index also captures Solana's 6% staking yield. SOLI rebalances monthly to catch trends in the ecosystem. All without touching your wallet! This Solana index is built for users that want exposure to the top Solana projects, but don't have time to research and rebalance with the fast moving crypto trends. Learn more at https://tokens.amun.com/token/SOLI Oficjalna strona internetowa: https://amun.com/ Kup SOLI teraz! Tokenomika i analiza cenowa Solana Ecosystem Index (SOLI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Solana Ecosystem Index (SOLI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 844.14K $ 844.14K $ 844.14K Całkowita podaż: $ 124.89K $ 124.89K $ 124.89K Podaż w obiegu: $ 124.89K $ 124.89K $ 124.89K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 844.14K $ 844.14K $ 844.14K Historyczne maksimum: $ 15.31 $ 15.31 $ 15.31 Historyczne minimum: $ 0.03897228 $ 0.03897228 $ 0.03897228 Aktualna cena: $ 6.76 $ 6.76 $ 6.76 Dowiedz się więcej o cenie Solana Ecosystem Index (SOLI) Tokenomika Solana Ecosystem Index (SOLI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Solana Ecosystem Index (SOLI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SOLI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SOLI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSOLI tokenomikę, poznaj cenę tokena SOLIna żywo! Prognoza ceny SOLI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SOLI? Nasza strona z prognozami cen SOLI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SOLI już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.