Poznaj tokenomikę SOLA (SOLA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SOLA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę SOLA (SOLA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SOLA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / SOLA (SOLA) / Tokenomika / Tokenomika SOLA (SOLA) Odkryj kluczowe informacje o SOLA (SOLA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o SOLA (SOLA) Solatoken a Faster, Cheaper and more Powerful DeFi build on #solana Solatoken a Faster, Cheaper and more Powerful DeFi build on #solana Oficjalna strona internetowa: https://solatoken.net Kup SOLA teraz! Tokenomika i analiza cenowa SOLA (SOLA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SOLA (SOLA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 9.18K $ 9.18K $ 9.18K Całkowita podaż: $ 27.15M $ 27.15M $ 27.15M Podaż w obiegu: $ 27.15M $ 27.15M $ 27.15M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 9.18K $ 9.18K $ 9.18K Historyczne maksimum: $ 0.253886 $ 0.253886 $ 0.253886 Historyczne minimum: $ 0.00025671 $ 0.00025671 $ 0.00025671 Aktualna cena: $ 0.00033794 $ 0.00033794 $ 0.00033794 Dowiedz się więcej o cenie SOLA (SOLA) Tokenomika SOLA (SOLA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SOLA (SOLA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SOLA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SOLA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSOLA tokenomikę, poznaj cenę tokena SOLAna żywo! Prognoza ceny SOLA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SOLA? Nasza strona z prognozami cen SOLA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SOLA już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.