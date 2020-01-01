Poznaj tokenomikę SOLA AI (SOLA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SOLA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę SOLA AI (SOLA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SOLA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / SOLA AI (SOLA) / Tokenomika / Tokenomika SOLA AI (SOLA) Odkryj kluczowe informacje o SOLA AI (SOLA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o SOLA AI (SOLA) Our project focuses on creating a Personalized Voice Assistant for Solana, similar to Google Assistant but tailored for blockchain interactions. SOLA AI enables seamless on-chain activities and executes Solana intents effortlessly using voice commands. By integrating the power of OpenAI's LLM, the platform provides users with real-time, up-to-date information, enhancing accessibility and simplifying blockchain interactions for everyday use. Oficjalna strona internetowa: https://solaai.xyz/ Kup SOLA teraz! Tokenomika i analiza cenowa SOLA AI (SOLA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SOLA AI (SOLA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 213.32K Całkowita podaż: $ 999.79M Podaż w obiegu: $ 999.79M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 213.32K Historyczne maksimum: $ 0.00839906 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00021354 Dowiedz się więcej o cenie SOLA AI (SOLA) Tokenomika SOLA AI (SOLA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SOLA AI (SOLA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SOLA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SOLA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSOLA tokenomikę, poznaj cenę tokena SOLAna żywo! Prognoza ceny SOLA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SOLA? Nasza strona z prognozami cen SOLA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SOLA już teraz!