Giełda MEXC / Cena krypto / SOL Roulette (ROULETTE) / Tokenomika / Tokenomika SOL Roulette (ROULETTE) Odkryj kluczowe informacje o SOL Roulette (ROULETTE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o SOL Roulette (ROULETTE) Sol Roulette is a unique reflection token built on the Solana blockchain that integrates a jackpot mechanism into its core tokenomics. Every transaction incurs a 10% fee that is redistributed every 10 minutes – 4% is shared proportionally among all eligible holders and 6% is awarded to one randomly selected holder who holds at least 1,000,000 tokens. This system incentivizes holding by providing regular rewards while adding an element of excitement through periodic jackpot draws. The design is intended to blend deflationary mechanics with gamification to create an engaging, community-driven ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://www.solroulette.money Kup ROULETTE teraz! Tokenomika i analiza cenowa SOL Roulette (ROULETTE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SOL Roulette (ROULETTE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.51K Całkowita podaż: $ 925.65M Podaż w obiegu: $ 925.65M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.51K Historyczne maksimum: $ 0.00128408 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie SOL Roulette (ROULETTE) Tokenomika SOL Roulette (ROULETTE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SOL Roulette (ROULETTE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ROULETTE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ROULETTE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszROULETTE tokenomikę, poznaj cenę tokena ROULETTEna żywo! Prognoza ceny ROULETTE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ROULETTE? Nasza strona z prognozami cen ROULETTE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ROULETTE już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.