Giełda MEXC / Cena krypto / Snowbank (SB) / Tokenomika / Tokenomika Snowbank (SB) Odkryj kluczowe informacje o Snowbank (SB), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Snowbank (SB) Snowbank DAO is the decentralized reserve currency protocol available on the Avalanche Network based on the SB token. Each SB token is backed by a basket of assets (e.g., MIM, SB-AVAX LP Tokens etc etc) in the Snowbank DAO treasury, giving it an intrinsic value that it cannot fall below. Snowbank DAO also introduces economic and game-theoretic dynamics into the market through staking and minting. Oficjalna strona internetowa: https://www.snowbank.finance/ Kup SB teraz! Tokenomika i analiza cenowa Snowbank (SB) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Snowbank (SB), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 37.61M $ 37.61M $ 37.61M Całkowita podaż: $ 159.64K $ 159.64K $ 159.64K Podaż w obiegu: $ 159.64K $ 159.64K $ 159.64K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 37.61M $ 37.61M $ 37.61M Historyczne maksimum: $ 8,356.8 $ 8,356.8 $ 8,356.8 Historyczne minimum: $ 138.86 $ 138.86 $ 138.86 Aktualna cena: $ 234.61 $ 234.61 $ 234.61 Dowiedz się więcej o cenie Snowbank (SB) Tokenomika Snowbank (SB): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Snowbank (SB) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SB, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SB. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSB tokenomikę, poznaj cenę tokena SBna żywo! Prognoza ceny SB Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SB? Nasza strona z prognozami cen SB łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SB już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.