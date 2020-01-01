Poznaj tokenomikę Snardler Wormfriend (SNARDLER) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SNARDLER, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Snardler Wormfriend (SNARDLER) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SNARDLER, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Snardler Wormfriend (SNARDLER) Snardler isn't just a meme, he's real. Listed as "Snardler Wormfriend" in Hedz by Matt Furie (#517 on OpenSea), and now featured in Matt's upcoming book Cortex Vortex, teased by the editor on Instagram @beuys_on_sale. From NFT to printed lore, Snardler is officially part of the story. Friend? Villain? No one knows. But he's here. And he's not going anywhere. You can try to join his world… or just let him slide into yours. Oficjalna strona internetowa: https://snardler.vip/ Biała księga: https://snardler.vip/ Tokenomika i analiza cenowa Snardler Wormfriend (SNARDLER) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Snardler Wormfriend (SNARDLER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 34.74K Całkowita podaż: $ 378.62B Podaż w obiegu: $ 378.62B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 34.74K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Snardler Wormfriend (SNARDLER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Snardler Wormfriend (SNARDLER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SNARDLER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SNARDLER. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.