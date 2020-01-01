Tokenomika SNAP ($NAP)

Odkryj kluczowe informacje o SNAP ($NAP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o SNAP ($NAP)

SNAP is a token launched by an artist, Kero. The name SNAP was selected in honor of their original meme character Coco, a crocodile drawn in the style of iconic meme character Pepe the Frog.

Oficjalna strona internetowa:
https://twitter.com/KeroNFTs

Tokenomika i analiza cenowa SNAP ($NAP)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SNAP ($NAP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 7.00M
Całkowita podaż:
$ 1.64T
Podaż w obiegu:
$ 1.64T
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 7.00M
Historyczne maksimum:
$ 0.00014924
Historyczne minimum:
$ 0.00000218
Aktualna cena:
$ 0
Tokenomika SNAP ($NAP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki SNAP ($NAP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów $NAP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów $NAP.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumiesz$NAP tokenomikę, poznaj cenę tokena $NAPna żywo!

Prognoza ceny $NAP

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać $NAP? Nasza strona z prognozami cen $NAP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.