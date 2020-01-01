Poznaj tokenomikę SNAP ($NAP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $NAP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę SNAP ($NAP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena $NAP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / SNAP ($NAP) / Tokenomika / Tokenomika SNAP ($NAP) Odkryj kluczowe informacje o SNAP ($NAP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o SNAP ($NAP) SNAP is a token launched by an artist, Kero. The name SNAP was selected in honor of their original meme character Coco, a crocodile drawn in the style of iconic meme character Pepe the Frog. SNAP is a token launched by an artist, Kero. The name SNAP was selected in honor of their original meme character Coco, a crocodile drawn in the style of iconic meme character Pepe the Frog. Oficjalna strona internetowa: https://twitter.com/KeroNFTs Kup $NAP teraz! Tokenomika i analiza cenowa SNAP ($NAP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla SNAP ($NAP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 7.00M $ 7.00M $ 7.00M Całkowita podaż: $ 1.64T $ 1.64T $ 1.64T Podaż w obiegu: $ 1.64T $ 1.64T $ 1.64T FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 7.00M $ 7.00M $ 7.00M Historyczne maksimum: $ 0.00014924 $ 0.00014924 $ 0.00014924 Historyczne minimum: $ 0.00000218 $ 0.00000218 $ 0.00000218 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie SNAP ($NAP) Tokenomika SNAP ($NAP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki SNAP ($NAP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów $NAP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów $NAP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumiesz$NAP tokenomikę, poznaj cenę tokena $NAPna żywo! Prognoza ceny $NAP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać $NAP? Nasza strona z prognozami cen $NAP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena $NAP już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.