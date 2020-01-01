Poznaj tokenomikę Smoovie Phone (SP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Smoovie Phone (SP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Smoovie Phone (SP) $SP is a project that is building on chain options on sanko chain , a p2p token exchange , a p2p bridge and a racing mini game , found at layer3racing.com. The game is a racing game and rewards users with our in game token , the yield for the ingame token is derived from buybacks which come from a LPDfi vault . The name SP stands for smoovie phone and the logo is the iconic Nokia 3310 making the project very memeable . $SP is a project that is building on chain options on sanko chain , a p2p token exchange , a p2p bridge and a racing mini game , found at layer3racing.com. The game is a racing game and rewards users with our in game token , the yield for the ingame token is derived from buybacks which come from a LPDfi vault . The name SP stands for smoovie phone and the logo is the iconic Nokia 3310 making the project very memeable . Oficjalna strona internetowa: https://smooviephone.com/ Biała księga: https://smooviephone.com/tokenomics Kup SP teraz! Tokenomika i analiza cenowa Smoovie Phone (SP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Smoovie Phone (SP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 47.26K $ 47.26K $ 47.26K Całkowita podaż: $ 42.07K $ 42.07K $ 42.07K Podaż w obiegu: $ 42.07K $ 42.07K $ 42.07K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 47.26K $ 47.26K $ 47.26K Historyczne maksimum: $ 126.94 $ 126.94 $ 126.94 Historyczne minimum: $ 0.74026 $ 0.74026 $ 0.74026 Aktualna cena: $ 1.12 $ 1.12 $ 1.12 Dowiedz się więcej o cenie Smoovie Phone (SP) Tokenomika Smoovie Phone (SP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Smoovie Phone (SP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSP tokenomikę, poznaj cenę tokena SPna żywo! Prognoza ceny SP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SP? Nasza strona z prognozami cen SP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SP już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.