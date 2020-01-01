Poznaj tokenomikę Smoking Giraffe (GRAF) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GRAF, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Smoking Giraffe (GRAF) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GRAF, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Smoking Giraffe (GRAF) / Tokenomika / Tokenomika Smoking Giraffe (GRAF) Odkryj kluczowe informacje o Smoking Giraffe (GRAF), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Smoking Giraffe (GRAF) An original brand built on the Solana blockchain focused on merchandise, app & video game development, hand-drawn art, and giraffe conservation. An original brand built on the Solana blockchain focused on merchandise, app & video game development, hand-drawn art, and giraffe conservation. Oficjalna strona internetowa: https://www.smokinggiraffes.com/ Kup GRAF teraz! Tokenomika i analiza cenowa Smoking Giraffe (GRAF) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Smoking Giraffe (GRAF), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 113.91K $ 113.91K $ 113.91K Całkowita podaż: $ 471.58M $ 471.58M $ 471.58M Podaż w obiegu: $ 471.58M $ 471.58M $ 471.58M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 113.91K $ 113.91K $ 113.91K Historyczne maksimum: $ 0.02124022 $ 0.02124022 $ 0.02124022 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00024154 $ 0.00024154 $ 0.00024154 Dowiedz się więcej o cenie Smoking Giraffe (GRAF) Tokenomika Smoking Giraffe (GRAF): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Smoking Giraffe (GRAF) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GRAF, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GRAF. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGRAF tokenomikę, poznaj cenę tokena GRAFna żywo! Prognoza ceny GRAF Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GRAF? Nasza strona z prognozami cen GRAF łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GRAF już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.