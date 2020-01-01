Poznaj tokenomikę Smoking Eagle Dog (SED) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SED, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Smoking Eagle Dog (SED) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SED, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Smoking Eagle Dog (SED) / Tokenomika / Tokenomika Smoking Eagle Dog (SED) Odkryj kluczowe informacje o Smoking Eagle Dog (SED), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Smoking Eagle Dog (SED) Smoking Eagle Dog is a funny meme composed of a Dog and Eagle mix smoking a cigarette. Holders of SED gain access to a strong community filled with connections and networking opportunities. SED aims to be the top Solana meme coin by uniting holders and growing the community as one. Though SED is a funny meme we are also working on new advancements like a clothing line as well as distribution of tobacco and marijuana products. Oficjalna strona internetowa: https://smokingeagledog.xyz/ Kup SED teraz! Tokenomika i analiza cenowa Smoking Eagle Dog (SED) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Smoking Eagle Dog (SED), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 12.65K Całkowita podaż: $ 987.60M Podaż w obiegu: $ 987.60M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 12.65K Historyczne maksimum: $ 0.00188068 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Smoking Eagle Dog (SED) Tokenomika Smoking Eagle Dog (SED): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Smoking Eagle Dog (SED) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SED, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SED. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSED tokenomikę, poznaj cenę tokena SEDna żywo! Prognoza ceny SED Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SED? Nasza strona z prognozami cen SED łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SED już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.