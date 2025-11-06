Informacje o cenie Slopana (SLOPANA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.48% Zmiana ceny (1D) -3.85% Zmiana ceny (7D) -50.77% Zmiana ceny (7D) -50.77%

Aktualna cena Slopana (SLOPANA) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SLOPANA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SLOPANA w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SLOPANA zmieniły się o -0.48% w ciągu ostatniej godziny, o -3.85% w ciągu 24 godzin i o -50.77% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Slopana (SLOPANA)

Kapitalizacja rynkowa $ 8.16K$ 8.16K $ 8.16K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 8.16K$ 8.16K $ 8.16K Podaż w obiegu 999.59M 999.59M 999.59M Całkowita podaż 999,591,248.000612 999,591,248.000612 999,591,248.000612

Obecna kapitalizacja rynkowa Slopana wynosi $ 8.16K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SLOPANA w obiegu wynosi 999.59M, przy całkowitej podaży 999591248.000612. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 8.16K.