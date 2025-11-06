GiełdaDEX+
Aktualna cena Slopana to 0 USD. Śledź aktualizacje cen SLOPANA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe SLOPANA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o SLOPANA

Informacje o cenie SLOPANA

Czym jest SLOPANA

Oficjalna strona internetowa SLOPANA

Tokenomika SLOPANA

Prognoza cen SLOPANA

Cena Slopana (SLOPANA)

Nienotowany

Aktualna cena 1 SLOPANA do USD:

--
----
-3.80%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Slopana (SLOPANA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:28:23 (UTC+8)

Informacje o cenie Slopana (SLOPANA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.48%

-3.85%

-50.77%

-50.77%

Aktualna cena Slopana (SLOPANA) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SLOPANA wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SLOPANA w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SLOPANA zmieniły się o -0.48% w ciągu ostatniej godziny, o -3.85% w ciągu 24 godzin i o -50.77% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Slopana (SLOPANA)

$ 8.16K
$ 8.16K$ 8.16K

--
----

$ 8.16K
$ 8.16K$ 8.16K

999.59M
999.59M 999.59M

999,591,248.000612
999,591,248.000612 999,591,248.000612

Obecna kapitalizacja rynkowa Slopana wynosi $ 8.16K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SLOPANA w obiegu wynosi 999.59M, przy całkowitej podaży 999591248.000612. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 8.16K.

Historia ceny Slopana (SLOPANA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Slopana do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Slopana do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Slopana do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Slopana do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-3.85%
30 Dni$ 0-69.94%
60 dni$ 0-44.50%
90 dni$ 0--

Co to jest Slopana (SLOPANA)

Everything is digital slop.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Slopana (SLOPANA)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Slopana (w USD)

Jaka będzie wartość Slopana (SLOPANA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Slopana (SLOPANA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Slopana.

Sprawdź teraz prognozę ceny Slopana!

SLOPANA na lokalne waluty

Tokenomika Slopana (SLOPANA)

Zrozumienie tokenomiki Slopana (SLOPANA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena SLOPANAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Slopana (SLOPANA)

Jaka jest dziś wartość Slopana (SLOPANA)?
Aktualna cena SLOPANA w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena SLOPANA do USD?
Aktualna cena SLOPANA w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Slopana?
Kapitalizacja rynkowa dla SLOPANA wynosi $ 8.16K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż SLOPANA w obiegu?
W obiegu SLOPANA znajduje się 999.59M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) SLOPANA?
SLOPANA osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla SLOPANA?
SLOPANA zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu SLOPANA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla SLOPANA wynosi -- USD.
Czy w tym roku SLOPANA pójdzie wyżej?
SLOPANA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny SLOPANA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:28:23 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

