Aktualna cena Sky Coin to 0 USD. Śledź aktualizacje cen XSO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe XSO łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o XSO

Informacje o cenie XSO

Czym jest XSO

Biała księga XSO

Oficjalna strona internetowa XSO

Tokenomika XSO

Prognoza cen XSO

Logo Sky Coin

Cena Sky Coin (XSO)

Nienotowany

Aktualna cena 1 XSO do USD:

$0.00017702
-2.20%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Sky Coin (XSO) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:11:28 (UTC+8)

Informacje o cenie Sky Coin (XSO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
Minimum 24h
$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
-0.08%

-2.28%

-0.77%

-0.77%

Aktualna cena Sky Coin (XSO) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs XSO wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs XSO w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki XSO zmieniły się o -0.08% w ciągu ostatniej godziny, o -2.28% w ciągu 24 godzin i o -0.77% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Sky Coin (XSO)

$ 177.02M
--
$ 177.02M
1.00T
1,000,000,000,000.0
Obecna kapitalizacja rynkowa Sky Coin wynosi $ 177.02M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż XSO w obiegu wynosi 1.00T, przy całkowitej podaży 1000000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 177.02M.

Historia ceny Sky Coin (XSO) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Sky Coin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Sky Coin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Sky Coin do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Sky Coin do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-2.28%
30 Dni$ 0+7.78%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Sky Coin (XSO)

XSO is a BEP-20 token deployed on the BNB Chain that serves as a utility and settlement asset for digital payments. The token was created with the purpose of supporting fast and transparent on-chain transactions, enabling invoicing, transfers, and payment processing in cryptocurrency. It includes built-in features such as burn mechanisms for supply adjustment and security functions to protect users. The smart contract has been audited by Hacken to ensure code safety and reliability.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny Sky Coin (w USD)

Jaka będzie wartość Sky Coin (XSO) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Sky Coin (XSO) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Sky Coin.

Sprawdź teraz prognozę ceny Sky Coin!

XSO na lokalne waluty

Tokenomika Sky Coin (XSO)

Zrozumienie tokenomiki Sky Coin (XSO) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena XSOjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Sky Coin (XSO)

Jaka jest dziś wartość Sky Coin (XSO)?
Aktualna cena XSO w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena XSO do USD?
Aktualna cena XSO w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Sky Coin?
Kapitalizacja rynkowa dla XSO wynosi $ 177.02M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż XSO w obiegu?
W obiegu XSO znajduje się 1.00T USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) XSO?
XSO osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla XSO?
XSO zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu XSO?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla XSO wynosi -- USD.
Czy w tym roku XSO pójdzie wyżej?
XSO może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny XSO, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:11:28 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,628.40

$3,432.84

$162.12

$0.9999

$1,477.38

$103,628.40

$3,432.84

$2.3503

$162.12

$1.1640

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.03490

$0.00375

$0.000015499

$0.2221

$0.0000000588

$1.3983

$0.01918

