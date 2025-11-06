Informacje o cenie Skull of Pepe Token (SKOP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00565795 $ 0.00565795 $ 0.00565795 Minimum 24h $ 0.00568295 $ 0.00568295 $ 0.00568295 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00565795$ 0.00565795 $ 0.00565795 Maksimum 24h $ 0.00568295$ 0.00568295 $ 0.00568295 Historyczne maksimum $ 0.142385$ 0.142385 $ 0.142385 Najniższa cena $ 0.0055246$ 0.0055246 $ 0.0055246 Zmiana ceny (1H) -0.15% Zmiana ceny (1D) -0.12% Zmiana ceny (7D) -1.30% Zmiana ceny (7D) -1.30%

Aktualna cena Skull of Pepe Token (SKOP) wynosi $0.00566603. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs SKOP wahał się między $ 0.00565795 a $ 0.00568295, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs SKOP w historii to $ 0.142385, a najniższy to $ 0.0055246.

Pod względem krótkoterminowych wyniki SKOP zmieniły się o -0.15% w ciągu ostatniej godziny, o -0.12% w ciągu 24 godzin i o -1.30% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Skull of Pepe Token (SKOP)

Kapitalizacja rynkowa $ 850.06K$ 850.06K $ 850.06K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 850.06K$ 850.06K $ 850.06K Podaż w obiegu 150.00M 150.00M 150.00M Całkowita podaż 150,000,000.0 150,000,000.0 150,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Skull of Pepe Token wynosi $ 850.06K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż SKOP w obiegu wynosi 150.00M, przy całkowitej podaży 150000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 850.06K.