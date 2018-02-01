Poznaj tokenomikę Skrumble Network (SKM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SKM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Skrumble Network (SKM) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SKM, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Skrumble Network (SKM) Odkryj kluczowe informacje o Skrumble Network (SKM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o Skrumble Network (SKM)

With Skrumble Network, we're currently in the process of building a completely decentralized social media communication application. Incorporating the traditional messaging, audio and video calling for peer-to-peer and groups, it will also include the ability to send cryptocurrencies in-app, and more. It is Skrumble Network's mission to innovate methods of communication and create opportunities for people to connect globally on the most secure networks possible, which is why we'll also be building our very own blockchain that is uniquely optimized for communication connections and transactions and cannot be blocked by any firewall.

Oficjalna strona internetowa: https://skrumble.network
Biała księga: http://skrumble.network/wp-content/uploads/2018/02/SkrumbleWhitepaper_EN.pdf

Tokenomika i analiza cenowa Skrumble Network (SKM)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Skrumble Network (SKM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa: $ 34.60K
Całkowita podaż: $ 1.50B
Podaż w obiegu: $ 1.05B
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 49.26K
Historyczne maksimum: $ 0.110396
Historyczne minimum: $ 0
Aktualna cena: $ 0

Tokenomika Skrumble Network (SKM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Skrumble Network (SKM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SKM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SKM.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Prognoza ceny SKM

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SKM? Nasza strona z prognozami cen SKM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.

Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures
Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX
Najlepsza płynność w całej branży
Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7
100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników
Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.